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İzmir'de otel odasında dehşet! Boğazından silahla vurulan kadın, ölü bulundu

03.04.2019 10:39

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan son dakika olay dehşete düşürdü. Hamide Gezer isimli genç kadın kaldığı otel odasında boğazından silahla vurulmuş şekilde bulundu. Olayın neden gerçekleştiği belirtilmezken jandarma olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlattı.


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