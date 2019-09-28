İzmir'de ortalık karıştı! Husumetli olduğu kişileri görünce.... (Video) 28.09.2019 23:54

İzmir'in Karabağlar ilçesinde B.A. (29), iddiaya göre husumetli olduğu kişileri evin çevresinde görünce tabancayla havaya ateş açtı. Olay yerine gelen polisin ikna çabalarına rağmen havaya ateş açmayı sürdüren B.A., özel harekat polislerinin gelmesiyle teslim oldu. B.A.'nın yanısıra husumetli olduğu belirtilen 5 kişi daha gözaltına alındı.