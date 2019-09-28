Haberler Web TV İzmir'de ortalık karıştı! Husumetli olduğu kişileri görünce.... (Video)

İzmir'de ortalık karıştı! Husumetli olduğu kişileri görünce.... (Video)

28.09.2019 23:54

İzmir'in Karabağlar ilçesinde B.A. (29), iddiaya göre husumetli olduğu kişileri evin çevresinde görünce tabancayla havaya ateş açtı. Olay yerine gelen polisin ikna çabalarına rağmen havaya ateş açmayı sürdüren B.A., özel harekat polislerinin gelmesiyle teslim oldu. B.A.'nın yanısıra husumetli olduğu belirtilen 5 kişi daha gözaltına alındı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları