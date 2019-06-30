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İzmir'de orman yangını!

30.06.2019 21:58

İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi'nde, bir tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.


İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi'nde, bir tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevlerin, yakındaki tatil sitelerine yakın olması tedirginlik yarattı.

Yangın ekiplerin müdahalesi ve uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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