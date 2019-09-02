İzmir’de öldürüldükten sonra cesedi tandırdan çıkan 5 yaşındaki Eymen'in son görüntüsü ortaya çıktı! 02.09.2019 21:20

İzmir’de öldürüldükten sonra cesedi tandırdan çıkan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın, iddiaya göre aile için şiddete ve cinsel istismara uğradığı yönünde birkaç hafta önce Eskişehir'deki yakınları tarafından şikayette bulunulduğu iddia edildi. Eymen’in, annesinin iyi bakamadığı gerekçesiyle daha önce de Aydın Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce alınıp, çocuk bakımevine yerleştirildiği, daha sonra Mine D.’nin talebi üzerine geri verildiği öne sürüldü. Korkunç işkence görüntüleri ortaya çıkarken cani annenin ifadesi de ortaya çıktı.