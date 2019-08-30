İzmir'de metro inşaatında kaza: 1 işçi hayatını kaybetti 30.08.2019 07:27

İzmir'in Narlıdere ilçesinde Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık hattında devam eden metro inşaatında iş kazası meydana geldi. Olayda ağır yaralanan 1 işçi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.