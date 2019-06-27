İzmir'de makilik yangını

İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık makilik alanın hasar gördüğü öğrenildi.
Alınan bilgiye göre Işıklı Köyü Başdere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın makilik alanda hızla yayıldı.
Yerleşim alanlarını tehdit eden yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 20 arazöz ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık makilik alanın hasar gördüğü öğrenildi.
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