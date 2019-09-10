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İzmir'de korkunç olay! İstinat duvarı çöktü

10.09.2019 21:17

İzmir’in Torbalı ilçesinde, yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Yolun bir kısmında göçük meydana gelirken, oluşan çukura park halindeki bir minibüs düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


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