İzmir'de korkunç olay! İstinat duvarı çöktü

İzmir’in Torbalı ilçesinde, yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Yolun bir kısmında göçük meydana gelirken, oluşan çukura park halindeki bir minibüs düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İzmir'de korkunç olay! İstinat duvarı çöktü10.09.2019 21:17
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