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İzmir'de katliam gibi kaza! 7 kişi böyle uğurlandı

28.04.2019 23:57

İzmir’in Buca ilçesindeki yaşanan katliam gibi kazada hayatını kaybeden aynı aileden 7 kişinin cenazeleri defnedildi. Cenaze töreninde oluşan görüntü adeta yürekleri dağladı.


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