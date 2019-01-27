Haberler Web TV İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

27 Ocak 2019, Pazar

İzmir'in Narlıdere ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.


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