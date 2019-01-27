İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Narlıdere ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var27 Ocak 2019, Pazar
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