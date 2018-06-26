Yol Durumu

İzmir'de HDP'liler Türk bayrağı bulunan araca saldırdı

26 Haziran 2018, Salı

İzmir'de seçim gecesi kameralara yansıyan görüntüler, örgütün partisine oy veren Kemalistleri pişman edecek cinsten. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin seçmenleri Türk bayrağı bulunan araca saldırdı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları