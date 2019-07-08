İzmir'de hareketli anlar! Denizin ortasında kurtarma operasyonu 08.07.2019 18:11

İzmir Çeşme'de bir batığa çarpan ve su alan yattaki 5 kişi ve kaptan, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler daha sonra yarısından fazlası suya gömülü olan yatı yedekleyip Çeşme Marina'ya getirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batığın yelken direğine çarpıp su alan 'Giada' isimli yattaki 5 kişi ve kaptan, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Su alan yat ise batmak üzereyken ekipler tarafından yedeklenip kıyıya çekildi.

Batığa çarpıp su alan yatın kaptanı ve 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı. İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batığın yelken direğine çarpıp su alan 'Giada' isimli yattaki 5 kişi ve kaptan, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Su alan yat ise batmak üzereyken ekipler tarafından yedeklenip kıyıya çekildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çeşme açıklarındaki Alev Adası yakınlarında meydana geldi. Bölgede tatil yapan 5 kişi, kaptan Muhteşem Acartürk'ün kullandığı ABD bayraklı 17 metrelik 'Giada' isimli yatla denize açıldı. Bir süre sonra yat, batık bir teknenin yelken direğine çarptı. Hasar gören yatın su almaya başladığını fark eden kaptan Acartürk, 5 kişiyi yatın botuna aldı, ardından 'Acil' koduyla Sahil Güvenlik'e telsiz anonsu geçerek yardım çağrısında bulundu.

Çağrı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, önce yatın kaptanı ve deniz botundaki 5 kişiyi kendi botlarına alarak kurtardı. Daha sonra yarısından fazlası suya gömülü olan yatı yedekleyip Çeşme Marina'ya getirdi. 'Giada' isimli yatın bakım ve onarımı için karaya çekildiği öğrenildi.