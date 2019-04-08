Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında evinde Akhisarspor'a 1-0 yenilen ve ligde kalma yolunda ağır yara alan Göztepe'de ortalık karıştı. Maç bitiminde Bornova Stadı'nın dışında Göztepeli oyuncu Halil Akbunar'ın önünü kesen taraftarlar sözlü tepki tepkide bulundu. Ardından Göztepeli futbolcular ve taraftarlar birbirlerine girdi.
İzmir'de Göztepeli futbolcu ve taraftarlar arasında kavga çıktı!08.04.2019 12:51
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