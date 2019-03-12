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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

12.03.2019 09:38

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon ile FETÖ'nün İzmir'deki yeni yapılanmasına ağır bir darbe vurulduğu belirtildi.


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