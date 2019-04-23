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İzmir'de feci kaza! Şarampole yuvarlandı

23.04.2019 09:47

İzmir - Aydın Otoyolu'nda bir otomobil ile kamyon çarpıştı. Kaza sonrası iki araçta şarampole yuvarlanırken kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.


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