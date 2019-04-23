İzmir'de feci kaza! Şarampole yuvarlandı

İzmir - Aydın Otoyolu'nda bir otomobil ile kamyon çarpıştı. Kaza sonrası iki araçta şarampole yuvarlanırken kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
İzmir'de feci kaza! Şarampole yuvarlandı23.04.2019 09:47
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