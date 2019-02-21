İzmir'de feci kaza! Kamyon otomobili ezdi

İzmir Bornova'da bulunan Kamil Tunca Bulvarı Otogar Kavşağı'nda meydana gelen kaza sonucu biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
İzmir'de feci kaza! Kamyon otomobili ezdi21.02.2019 09:33
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