İzmir’in Aliağa ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpması sonucu meydana gelen kazada anne ile oğlu hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından, kazada yara almayan kamyon şoförü M.G. gözaltına alınırken, cesetler savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İzmir’de feci kaza: Anne ile oğlu hayatını kaybetti04.10.2019 22:53
- İzmir’de feci kaza: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
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