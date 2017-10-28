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'de feci kaza! 2 Polis şehit oldu 3 polis yaralandı

27 Ekim 2017, Cuma
'in Bornova ilçesinde, 5 polis memurunun bulunduğu otomobil kontrolden çıkınca beton direğe çarptı. Kazada 2 polis memuru olay yerinde şehit oldu.
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