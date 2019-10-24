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İzmir’de faciadan dönüldü! Hammadde yüklü kamyon...

24.10.2019 01:40

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tavuk yemi yapımında kullanılan hammadde yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.


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