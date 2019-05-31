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İzmir'de ev hapsindeki iş adamı Ahmet Kurtuluş'a kanlı infaz! FETÖ detayı dikkat çekti

31.05.2019 09:55

İzmir’de, 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı "organize suç örgütü" davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan iş adamı Ahmet Kurtuluş, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


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