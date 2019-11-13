İzmir'de engelli gence "şaka" adı altında eziyet! Cinsel tacizde de bulundular... 13.11.2019 12:34

İzmir'de yüzde 50 engelli gencin, çalıştığı şirketteki arkadaşları tarafından eziyete maruz bırakılması, cep telefonu görüntülerine yansıdı. İnsanlığa sığmayan görüntülerde iki kişi, engelli A.H.'yi (18) streç filme sarıp üzerine su döküyor, tekme-tokat atıyor ve cinsel tacizde bulunuyor. Yargıya taşınan olayda, iki şahsın olayı "şaka" olarak adlandırması ise dikkat çekti.