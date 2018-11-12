İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkan göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu kayıp olan kişilerden 3'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
İzmir'de denizde mahsur kalan mülteciler böyle kurtarıldı12 Kasım 2018, Pazartesi
- Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vurdu
- 12 Kasım Müge Anlı'da duygu seli! Gürsel Selam'ın ailesi soy bağı davasından vazgeçecek mi?
- 12 Kasım Müge Anlı'da duygu dolu anlar yaşandı! Gürsel Selam boşanma kararı alan anne ve babasına neler söyledi?
- Soyguncuların aracına asıldı: Feci şekilde can verdi
- İzmir'de denizde mahsur kalan mülteciler böyle kurtarıldı
- Laik - muhafazakâr kavgası çıkarılmak isteniyor
- Edirne Başsavcılığı'ndan Emine Şahin açıklaması
- Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Türk gizlice görüştü mü?
- CHP’li belediyenin çevre felaketi A Haber’de
- Adliye önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
- Narenciye posasının altında kalan çocuk için seferber oldular
- FOX TV milleti kandırmaya devam ediyor!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.