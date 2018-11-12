İzmir'de denizde mahsur kalan mülteciler böyle kurtarıldı 12 Kasım 2018, Pazartesi

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkan göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu kayıp olan kişilerden 3'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.