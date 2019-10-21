İzmir'de dehşet anları: Karı-kocanın iş yerine böyle saldırdılar 21.10.2019 19:37

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ev yemekleri yapan bir işletmeye, aynı işi yapan başka bir işletmenin sahipleri sopa ve taşlarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü dehşet anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.