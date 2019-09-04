Haberler Web TV İzmir'de cinayet zanlılarının evinde "şüpheli" yangın! Çevik kuvvet ve TOMA nöbette

İzmir'de cinayet zanlılarının evinde "şüpheli" yangın! Çevik kuvvet ve TOMA nöbette

04.09.2019 23:09

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün işlenen cinayet ile bağlantılı oldukları iddia edilen kişilerin evinin kundaklandığı ileri sürüldü. Gerginliğin sürmesi üzerine, çevik kuvvet ekipleri de TOMA eşliğinde mahallede nöbet tuttu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları