İzmir'de cinayet zanlılarının evinde "şüpheli" yangın! Çevik kuvvet ve TOMA nöbette

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün işlenen cinayet ile bağlantılı oldukları iddia edilen kişilerin evinin kundaklandığı ileri sürüldü. Gerginliğin sürmesi üzerine, çevik kuvvet ekipleri de TOMA eşliğinde mahallede nöbet tuttu.
İzmir'de cinayet zanlılarının evinde "şüpheli" yangın! Çevik kuvvet ve TOMA nöbette04.09.2019 23:09
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