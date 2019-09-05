Ekmek fabrikasında çıkan yangın, sıçradığı mantı fabrikasının da kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büyük hasar gören fabrikalar kullanılamaz hale geldi.
İzmir'de çıkan yangın sonrası iki fabrika kullanılamaz hale geldi (Video)05.09.2019 05:05
- İzmir'de çıkan yangın sonrası iki fabrika kullanılamaz hale geldi (Video)
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