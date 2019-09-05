İzmir'de çıkan yangın sonrası iki fabrika kullanılamaz hale geldi (Video) 05.09.2019 05:05

Ekmek fabrikasında çıkan yangın, sıçradığı mantı fabrikasının da kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büyük hasar gören fabrikalar kullanılamaz hale geldi.