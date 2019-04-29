İzmir Torbalı'da CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur seçimin ardından kendisini desteklemeyen esnafa zulme başladı. CHP’li esnafın işlettiği parkı tahliye ettiren Uygur adeta kin kustu.
İzmir'de CHP'li belediye başkanından esnafa zulüm29.04.2019 14:53
- İzmir'de CHP'li belediye başkanından esnafa zulüm
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