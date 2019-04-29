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İzmir'de CHP'li belediye başkanından esnafa zulüm

29.04.2019 14:53

İzmir Torbalı'da CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur seçimin ardından kendisini desteklemeyen esnafa zulme başladı. CHP’li esnafın işlettiği parkı tahliye ettiren Uygur adeta kin kustu.


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