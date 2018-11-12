İzmir'de büyük facia! Göçmen teknesi battı 10 kişi kayboldu

İzmir Dikili açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Yaşanan olay sonucu teknede bulunan 12 göçmenden 2'si yüzerek kıyıya gelirken, 10 göçmen kayboldu. Ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı.
İzmir'de büyük facia! Göçmen teknesi battı 10 kişi kayboldu12 Kasım 2018, Pazartesi
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