İzmir'de bir kadın başından vurularak öldürüldü 03 Ocak 2019, Perşembe

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın evinde silahla başından vurularak öldürüldü. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonucu, Erenuluğ'un kızıyla birlikte yaşadığı çok sayıda suç kaydı bulunan O.B'nin (36) otomobille olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.