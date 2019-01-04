Haberler Web TV İzmir'de bir kadın başından vurularak öldürüldü

İzmir'de bir kadın başından vurularak öldürüldü

03 Ocak 2019, Perşembe

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın evinde silahla başından vurularak öldürüldü. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonucu, Erenuluğ'un kızıyla birlikte yaşadığı çok sayıda suç kaydı bulunan O.B'nin (36) otomobille olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları