İzmir'de bir doktordan skandal paylaşım! 09 Ocak 2019, Çarşamba

İzmir'de yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir doktorun muayene sırasında gizlice çektiği çok sayıda kadına ait görüntüler yabancı bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldı. Tesadüfen ortaya çıkan skandal sonrası doktor gözaltına alındı. 18 Aralık 2018'de paylaşılan görüntüde genç bir kadını muayene eden doktorun, "Hocama göstermek için bir fotoğraf almam gerekiyor" dediği duyuluyor. Görüntüleri paylaşan kişinin takip ettiği sayfalar arasında çok sayıda porno içerikli hesaplar da yer alıyor.