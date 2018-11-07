Haberler Web TV İzmir'de benzinlikte korkunç cinayet

İzmir'de benzinlikte korkunç cinayet

07 Kasım 2018, Çarşamba

İzmir Buca'da bir benzinlikte bulunan Umut Özdemir isimli genç, arkasından yaklaşan 21 yaşındaki N.A. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle sırtından bıçaklandı. Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, N.A. ise yakalanarak gözaltına alındı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları