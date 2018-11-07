İzmir'de benzinlikte korkunç cinayet

İzmir Buca'da bir benzinlikte bulunan Umut Özdemir isimli genç, arkasından yaklaşan 21 yaşındaki N.A. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle sırtından bıçaklandı. Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, N.A. ise yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir'de benzinlikte korkunç cinayet07 Kasım 2018, Çarşamba
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