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İzmir'de anaokulunda skandal! Öğretmen yaramazlık yapan öğrencileri karanlık odaya kapatmış

01.03.2019 11:27

İzmir Karşıyaka'da özel bir okulda minik öğrencilere uygulanan ceza yöntemi "pes" dedirtti. Öğretmenin, yaramazlık yapan öğrencileri karanlık odaya kapattığı ortaya çıktı. Veliler, okul yönetimi ve öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.


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