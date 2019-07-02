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İzmir'de Aliağa'da gemi yangını

02.07.2019 00:21

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı. Bölgeye sahil güvenlik, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.


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