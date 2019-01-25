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İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

25 Ocak 2019, Cuma

İzmir'in Menemen ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


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