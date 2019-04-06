İzmir Urla açıklarında 60 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'i Urla ilçesi açıklarında lastik botta, aralarında 14 çocuk ve 28 kadının bulunduğu bulunduğu 60 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
İzmir Urla açıklarında 60 kaçak göçmen yakalandı06.04.2019 19:10
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