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İzmir Urla açıklarında 60 kaçak göçmen yakalandı

06.04.2019 19:10

İzmir'i Urla ilçesi açıklarında lastik botta, aralarında 14 çocuk ve 28 kadının bulunduğu bulunduğu 60 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.


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