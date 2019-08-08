İzmir Kuşadası'nda 4,8 büyüklüğünde deprem 08.08.2019 12:34

İzmir Kuşadası'nda deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünün Kuşadası Körfezi açıkları olduğunu duyururken, depremin büyüklüğünün 4.8 olduğu belirtildi. Sosyal medyada pek çok kullanıcı başta Aydın ver İzmir olmak üzere çevre illerde depremi hissettiğini paylaşırken, kısa süreli panik yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında saat 11.39'da 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ürkmez köyüne 11,85 kilometre, Kuşadası Körfezi'ne 8,19 kilometre mesafede yaşanan depremin yaklaşık 18,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.