İzmir Foça'da 25 yıldır bitmeyen su sorunu! Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti

İzmir'in Foça ilçesinde 25 yıldır bitmeyen su sorunu vatandaşı çileden çıkardı. İlçede çivi dahi çakılmayan alt yapı sorunu, su çilesini beraberinde getirdi. Hem esnaf hem de bölgeye gelen turistler alt yapı olmamasına isyan etti.
İzmir Foça'da 25 yıldır bitmeyen su sorunu! Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti27.06.2019 23:20
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