İzmir Foça'da 25 yıldır bitmeyen su sorunu! Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti 27.06.2019 23:20

İzmir'in Foça ilçesinde 25 yıldır bitmeyen su sorunu vatandaşı çileden çıkardı. İlçede çivi dahi çakılmayan alt yapı sorunu, su çilesini beraberinde getirdi. Hem esnaf hem de bölgeye gelen turistler alt yapı olmamasına isyan etti.