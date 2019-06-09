İzmir Foça susuz kaldı halk perişan oldu! 09.06.2019 14:19

Foça’nın büyük bir kesimine kuyulardan içme suyu taşıyan isale hattındaki patlama nedeniyle dün sabah saatlerinden bu yana su kesintisi yaşanıyor. İzmir'in Foça ilçesinde uzun süredir suların akmaması tepkiye neden oldu. Belediyeler tankerlerle su dağıtırken tankerlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Bazı aileler acil su ihtiyaçlarını damacana su satın alarak, çevrede az sayıda bulunan doğal kaynaklardan araçlarıyla su taşıyarak veya artezyen kuyularından çekilen sağlıksız sularla gidermeye çalışıyor. Vatandaşlar CHP belediyeciliğine tepkili.

İzmir'in Foça ilçesinde neredeyse 2 gündür sular kesik. Ramazan Bayramı tatili sebebiyle vatandaşlar tatil bölgelerine akın etti. Tatil bölgeleri doldu taştı fakat İzmir'in Foça ilçesine gelen vatandaşlar şok yaşadı.

Foça'da yaklaşık 2 gündür sular akmıyor. Belediyeler tankerlerle su dağıtıyor, tankerlerin önünde ellerinde kap ve bidonlarla bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Ortaya çıkan manzara 'bu çağda bu ne manzara' dedirtti. Vatandaşlar CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi'ne tepkili. Bazı vatandaşlar 'Her şey çok güzel olacak dedikleri bu muymuş' diyerek tepkilerini dile getirdi.

İZSU'nun sitesinden yaptığı duyuruya göre Foça'da kesintiler devam edecek. Foça'nın, Atatürk, Fevzipaşa, İsmetpaşa, Yenibağarası, Gerenköy mahallelerinde tam 1 gün 16 saat kesinti yaşanacak. Duyuruda,"08.06.2019 saat 07:30 ile 10.06.2019 saat 00:00 arasında yaklaşık 1 gün 16 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır." dendi.

İŞLETMELER DENİZ SUYUYLA TABAN TEMİZLİĞİNİ YAPIYOR

Havaların çok sıcak olması, bayram ertesi ve yaz sezonu nedeniyle kentteki konaklama tesislerinin yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla çalışması, yazlıkçıların gelmesiyle nüfusun kış aylarına oranla iki katından fazla artması, deniz keyfi ile birlikte duş sularına olan ihtiyaç gibi nedenlerle su tüketiminin çok arttığı ilçede kesinti ve arızalar vatandaşları ve işletmecileri canından bezdirdi. Bazı işletmeciler özel çalışan tankerler ile depolarını doldurarak sorunlarını çözmeye çalışırken, sahildeki işletmeler ise taban temizliklerini deniz suyu ile, bulaşık ve diğer temizliklerini ise taşıma su ile halletmeye çalışıyor. Kimi Foçalılar ise bahçelerdeki kuyulardan ihtiyaçları olan suyu temin etmeye çalışıyor. Marketlerde büyük damacana sular yok satarken, market reyonlarında da çoğunlukla su bulmak mümkün olmuyor. Su sıkıntısı nedeniyle bazı müşterilerin otellerinden ve ilçeden ayrıldıkları belirtildi.

TURİSTİK TESİSLER SUSUZLUK NEDENİYLE SIKINTILI

Foça Küçükdeniz Sahili'ndeki bir otelin işletmecisi olan Simge Oğuztaş, dün sabahtan bu yana sularının kesin olması nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Ne temizlik yapabiliyoruz ne bulaşık yıkayabiliyoruz. Müşterilerimiz bize sinirli değil ama genel olarak çok üzgün ve sıkıntılılar. Sorunun ne zaman giderileceği de tam olarak belli değil. Otelimiz tamamen dolu ama bazı müşteriler terketmeye başladı. Yavaş yavaş ayrılıyorlar, Çünkü banyo kısıtlı, tuvalet temizliğinde problem var. Yetkililere çoğunlukla ulaşamıyoruz. Ulaştığımızda net bir cevap alamıyoruz. Evet biliyoruz arızayı gidermek için çalışıyorlar ama bunun daha önceden düşünülmesi gerekirdi. Böyle sezon ortasına kalmaması lazım. Acilen Foça'ya su verilmesi gerekiyor" dedi.