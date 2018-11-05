CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi asfalt skandalıyla çalkalanıyor. Belediye ihaleyle kendisine bağlı İzbeton'a yaptırdığı asfalt işi için, çalışmalar henüz bitmeden ikinci bir ihale açtı. İhaleyi özel bir şirket kazandı. Kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar…
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde asfalt oyunu05 Kasım 2018, Pazartesi
- Konya'da su dolu kovaya düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
- Son Dakika: Dolar kuru 5.40 TL'nin altında
- 60 saniyede son 24 saat (05.11.18) 3
- CHP'li Edirne Belediyesi’nden tarihi mezarlığa nikah salonu
- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde asfalt oyunu
- FOX haber yine yalan haberle gündemde
- Ahmet Kural adliye çıkışı açıklama yaptı
- Şehit evinde askerimizden Kur'an-ı Kerim tilaveti
- Başkan Erdoğan çocuklarla birlikte şarkı söyledi
- Başkan Erdoğan'ın fotoğrafçısı paylaştı
- Kandilli Rasathanesi Müdürü: "Deprem kadar tsunamiye de hazırlıklı olmak gerekir"
- 5 Kasım Müge Anlı'da şok gelişme! Yasemin Oruçoğlu cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.