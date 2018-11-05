İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde asfalt oyunu 05 Kasım 2018, Pazartesi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi asfalt skandalıyla çalkalanıyor. Belediye ihaleyle kendisine bağlı İzbeton'a yaptırdığı asfalt işi için, çalışmalar henüz bitmeden ikinci bir ihale açtı. İhaleyi özel bir şirket kazandı. Kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar…