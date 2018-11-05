Haberler Web TV İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde asfalt oyunu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde asfalt oyunu

05 Kasım 2018, Pazartesi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi asfalt skandalıyla çalkalanıyor. Belediye ihaleyle kendisine bağlı İzbeton'a yaptırdığı asfalt işi için, çalışmalar henüz bitmeden ikinci bir ihale açtı. İhaleyi özel bir şirket kazandı. Kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar…


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları