İzmir Bornova'da kız öğrencilerin kavgası kamerada! Kız öğrenci, tartıştığı 5 kız tarafından tekme tokat darp edildi (Video) 28.09.2019 16:41

İzmir'in Bornova ilçesinde, Stadyum Metro Durağı yakınlarında bir kız öğrenci yaşıtı kızlar tarafından tekme-tokat dövüldü. Fenalaşan genç kıza çevredekiler yardım ederken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.