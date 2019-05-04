İzmir-Aydın otobanında korkutan anlar! Kontrolünü kaybeden TIR böyle savruldu 04.05.2019 12:16

İzmir-Aydın otobanında seyreden bir tır aniden kontrolünü kaybetti. TIR'ın arkasında bulunan kasa savrulurken, TIR'ın tekerinin ve malzemelerin ise otobana saçıldığı görüldü. Otobanda yaşanan korku dolu o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.