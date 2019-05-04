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İzmir-Aydın otobanında korkutan anlar! Kontrolünü kaybeden TIR böyle savruldu

04.05.2019 12:16

İzmir-Aydın otobanında seyreden bir tır aniden kontrolünü kaybetti. TIR'ın arkasında bulunan kasa savrulurken, TIR'ın tekerinin ve malzemelerin ise otobana saçıldığı görüldü. Otobanda yaşanan korku dolu o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.


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