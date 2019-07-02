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İzmir Aliağa'da gemi yangını

02.07.2019 01:31

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı. İzmir Aliağa'da İtalyan bandıralı LPG tankerinde patlama sonrası yangın çıktı. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.


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