İzmir Aliağa'da gemi yangını

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı. İzmir Aliağa'da İtalyan bandıralı LPG tankerinde patlama sonrası yangın çıktı. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
İzmir Aliağa'da gemi yangını02.07.2019 01:31
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