İzleyici sıralarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz türkü
06 Şubat 2018, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında konuşurken renkli anlar yaşandı. İzleyici sıralarında yer alan bir partili, grup toplantısı devam ederken söylediği türkü ile dikkat çekti. Erdoğan, türküsünü bitiren partili kadına teşekkür etti.
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