İsrail'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'na Filistin bayraklı protestolar damga vurdu. İzlanda'yı "Hatrið mun sigra" şarkısıyla temsil eden Hatari grubu, puanlar dağıtılırken Filistin bayraklarıyla ekranda göründüler ve İsrail zulmünü protesto ettiler. Ancak çok geçmeden İsrail'in faşizmi ile tanışan grubun elinden Filistin bayrakları toplandı.
İzlandalı 'Hatari' grubunun elinden Filistin bayrakları alındı19.05.2019 05:16
- İzlandalı 'Hatari' grubunun elinden Filistin bayrakları alındı
- 64. Eurovision Şarkı Yarışması'na damga vurdular! İzlandalı 'Hatari' grubundan Filistin bayraklı protesto
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