İzlandalı 'Hatari' grubunun elinden Filistin bayrakları alındı 19.05.2019 05:16

İsrail'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'na Filistin bayraklı protestolar damga vurdu. İzlanda'yı "Hatrið mun sigra" şarkısıyla temsil eden Hatari grubu, puanlar dağıtılırken Filistin bayraklarıyla ekranda göründüler ve İsrail zulmünü protesto ettiler. Ancak çok geçmeden İsrail'in faşizmi ile tanışan grubun elinden Filistin bayrakları toplandı.