İzlanda Türkiye TRT 1 canlı anlatım izle| İzlanda Türkiye canlı skor maç kaç kaç 11.06.2019 17:47

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, 4. hafta maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Konya'da Fransa ile karşı karşıya gelen Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takım, Cengiz ve Kaan'ın golleriyle maçı 2-0 kazanmıştı. Böylece Milli Takım oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmış ve liderliğe yükselmişti. İzlanda Türkiye maçı, bu akşam (11 Haziran Salı) günü 21. 45'te Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak. Futbolseveler Türkiye İzlanda maçını TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınla izleyebilecek.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda ile bu akşam (11 Haziran Salı günü) karşı karşıya gelecek. Fransa'yı 2-0 mağlup eden Milli Takım, puan durumunda 3 maçta 3 galibiyetle liderliğe yükselmişti. Peki İzlanda Türkiye maçı hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? Türkiye'nin muhtemel ilk 11'inde kimler var? İşte maçla ilgili tüm ayrıntılar.

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POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'nun Szymon Marciniak'ın düdük çalacağı belirtildi.

Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musia olacak.

Szymon Marciniak daha öncede 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim 2017 tarihinde Eskişehir'de oynanan Türkiye-İzlanda maçını yönetmiş, rakip takım sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

İZLANDA'DA SKANDAL

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 11 Haziran Salı günü yapacağı maç için bu ülkeye geldi.

Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saatten fazla süreyle pasaport kontrolünde bekletildi.

Öte yandan İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı. Söz konusu taraftar, daha sonra gözden kayboldu.

TÜRKİYE TEK YUMRUK

İzlanda karşılaşması için bu ülkeye giden A Milli Takımımız'ın kafilesine havalimanında yapılan çirkin muamele sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemen olaya müdahale etti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takımımız'ın İzlanda'nın Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan olaylarla ile ilgili bir görüşme yaptı. Erdoğan, telefonla aradığı Nihat Özdemir'e konuyla ilgili devletimizin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

TÜRKİYE 572. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 572. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 300'ü resmi, 271'i özel 571 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 248'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 753 gol attı, kalesinde 820 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 571 karşılaşmanın 490'ını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.