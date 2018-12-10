İZBAN'da grev başladı

Sendika ile yapılan toplu iş görüşmesinde uzlaşma çıkmaması nedeniyle İZBAN personelleri bugünden itibaren greve çıktı.
İZBAN'da grev başladı10 Aralık 2018, Pazartesi
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