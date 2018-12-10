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İZBAN'da grev başladı

10 Aralık 2018, Pazartesi

Sendika ile yapılan toplu iş görüşmesinde uzlaşma çıkmaması nedeniyle İZBAN personelleri bugünden itibaren greve çıktı.


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