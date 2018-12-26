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İZBAN tamamen durdu, grev 17. gününde

26 Aralık 2018, Çarşamba

Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) ile İZBAN arasındaki Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine devam eden grevde ek seferlerin mahkeme kararıyla tamamen durdurulması ile İzmirli bazı vatandaşlar İZBAN’a binemeyerek istasyondan dönmek zorunda kaldı.


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