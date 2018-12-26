İZBAN tamamen durdu, grev 17. gününde

Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) ile İZBAN arasındaki Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine devam eden grevde ek seferlerin mahkeme kararıyla tamamen durdurulması ile İzmirli bazı vatandaşlar İZBAN’a binemeyerek istasyondan dönmek zorunda kaldı.
İZBAN tamamen durdu, grev 17. gününde26 Aralık 2018, Çarşamba
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