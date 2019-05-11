İyilik rekoru! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te başlayan aşevi kampanyasına Türkiye sessiz kalmadı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bu kez bir iyilik rekoruna imza attı. Kızılay desteğiyle Müge Anlı ve Dostları Aşevi açılması için canlı yayında başlatılan kampanyaya Türkiye kayıtsız kalmadı. 2 saatte tam 2 milyon 127 bin 498 lira toplandı...
İyilik rekoru! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te başlayan aşevi kampanyasına Türkiye sessiz kalmadı11.05.2019 11:53
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