İyilik rekoru! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te başlayan aşevi kampanyasına Türkiye sessiz kalmadı 11.05.2019 11:53

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bu kez bir iyilik rekoruna imza attı. Kızılay desteğiyle Müge Anlı ve Dostları Aşevi açılması için canlı yayında başlatılan kampanyaya Türkiye kayıtsız kalmadı. 2 saatte tam 2 milyon 127 bin 498 lira toplandı...