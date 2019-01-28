İyice şaşırdılar! Yılmaz Özdil'in kitabı fanusa konulup ziyarete açıldı

Muhalif kimliği ve vatandaşlara bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam gibi hakaretleriyle gündeme gelen Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in bugünlerde ise Atatürk'ü anlattığını iddia ettiği 'Mustafa Kemal' kitabı ile yeniden gündemde... Özdil, çalakalem yazdığı, hiçbir yeni bilgi, belge ve bir fotoğrafın içerisinde bulunmadığı kitabının 1881 adet özel cildini adeti 2 bin 500 TL'den satışa çıkarmış bir tanesini de kendisi satın almıştı. Paraya odaklanan ve gözünü para hırsı bürüyen Özdil'in 2 bin 500 TL'lik o kitabının bir tanesi Beşiktaş'ta yayınevinin şubesinde fanusa koyularak ziyarete açıldı. Okurlar kitabın başına gelip fotoğraf çektirdi, kitabı görebilmek için sıraya girdi! İşte skandal görüntüler.
İyice şaşırdılar! Yılmaz Özdil'in kitabı fanusa konulup ziyarete açıldı28 Ocak 2019, Pazartesi
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