İyice saçmaladılar! 'Erdoğan bir bira içseydi...' 15 Aralık 2018, Cumartesi

Halk TV'de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programına katılan Yılmaz Özdil'in konusu, yaşam tarzları üzerindeki baskılardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi kendi dünya görüşlerine uymayan vatandaşları anlayamamakla suçlayan Özdil, Erdoğan'ın bira içmesi halinde her şeyin çok daha güzel olabileceğini söyledi. "BİR TANE BİRA İÇMİŞ OLSAYDI..." Özdil, "Samimiyetle söylüyorum, bu sözlerimde en ufak bir kinaye yoktur, Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu." diye konuştu.