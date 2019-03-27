Haberler Web TV İYİ Parti'ye şok! 300 kişilik grup Cumhur İttifakı’na katıldı

İYİ Parti'ye şok! 300 kişilik grup Cumhur İttifakı’na katıldı

27.03.2019 12:21

Antalya'da İYİ Parti Kumluca İlçe Teşkilatı Kurucu üyelerinden Serkan Öztürk ve Veysel Akın'ın öncülüğünde 300 kişilik grup, Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon merkezine giderek İttifaka katıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları