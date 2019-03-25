İYİ Parti'nin Meclis Üyesi listelerindeki PKK/KCK'lı adaylar 25.03.2019 12:31

Millet İttifakının PKK ile bağlantılı 334 kişiyi belediye meclis üyesi yaptığı belirlendi. İşte İYİ Parti'nin Meclis Üyesi listelerindeki PKK ve KCK'lılar...